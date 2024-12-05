Макрон принял отставку французского премьера

Премьер-министр Франции Мишель Барнье подал прошение об отставке президенту Эммануэлю Макрону. Он продолжит исполнять обязанности до назначения преемника.﻿ Со ссылкой на BFMTV, пишет Карина Левицкая, РБК-Украина.

Французский президент принял прошение об отставке премьера Барнье. Однако премьер будет отвечать за текущие дела до назначения своего преемника.

Напомним, что вчера, 4 декабря, парламент Франции вынес вотум недоверия правительству премьера Мишеля Барнье. После этого министры были отправлены в отставку.

Подробнее о том, что привело отставки правительства Франции и чего ждать дальше, можно узнать в материале РБК-Украина.

Отметим, что в конце прошлого месяца издание Politico писало, что Франция находится на грани политического кризиса. Причиной тому якобы стало то, что правительство меньшинства под руководством премьер-министра Мишеля Барнье рисковало потерять доверие парламента.