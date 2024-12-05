Экс-глава МИД Кулеба опроверг фейк о том, что якобы сбежал в США

Экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что будет жить в Украине и таким образом опроверг фейк о якобы побеге в США. Соответствующее обращение он обнародовал на своих страницах в соцсетях, сообщает Левый берег.

Кулеба сказал, что фейк о его якобы побеге в США начали разгонять еще в сентябре, а сейчас это происходит с особой интенсивностью.

Он привел цитату из оригинального релиза Гарварда, в которой говорится, что «Кулеба будет оставаться в Украине, совершая несколько визитов в Кембридж, штат Массачусетс, в течение учебного семестра для непосредственного взаимодействия со студентами, преподавателями и более широким сообществом Гарварда».

Экс-министр добавил, что в начале января расскажет о том, чем будет дальше заниматься.

«Но в любом случае я буду и дальше жить в Украине, в Киеве. Скоро поеду на Гуцульщину, потом на Полтавщину, потом на Черкасщину и запишу вам истории оттуда. Я никуда не переезжаю, просто использую свои знания, умения и контакты в мире для нашей страны» , - сказал Кулеба.

Как известно, экс-министр стал старшим научным сотрудником Центра науки и международных отношений имени Белфера при Гарвардской школе управления имени Джона Кеннеди (США).