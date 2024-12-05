Зеленский обсудил с Рютте приглашение в НАТО и усиление бригад ВСУ

Президент Владимир Зеленский во время телефонного разговора с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте обсудил важность для Украины получения приглашения в НАТО и усиления боевых бригад боеприпасами. Со ссылкой на главу Украинского государства в соцсетях, сообщает Укринформ.

«Провел разговор с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и поблагодарил его за проведение заседания Совета Украина – НАТО в Брюсселе на уровне министров иностранных дел. Я отметил важность приглашения Украины в НАТО и обеспечения своевременного усиления наших боевых бригад боеприпасами, вооружением и военной техникой, а также необходимости укрепления обороны Украины в зимний период против российского воздушного террора» , – рассказал Зеленский.

Президент также акцентировал внимание на том, что важна бесперебойная поставка снарядов калибра 155 мм, вооружений и военной техники из объявленных пакетов поддержки для своевременного комплектования боевых бригад.

Кроме того, Зеленский и Рютте договорились активнее сотрудничать с партнерами по выполнению решений Вашингтонского саммита НАТО по системам противовоздушной обороны и дополнительному усилению Украины против российского воздушного террора зимой.

Президент отметил, что координирует с генсеком НАТО позиции для приближения справедливого и стабильного мира.