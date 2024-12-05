Путин одобрил договор между РФ и Беларусью о гарантиях безопасности

Владимир Путин своим указом одобрил проект договора между Российской Федерацией и Беларусью о гарантиях безопасности в рамках союзного государства, сообщает Радио Свобода.

В документе говорится, что Министерство иностранных дел во время переговоров может вносить в согласованный текст договора изменения незначительного характера. Договор предполагается подписать на самом высоком уровне, то есть с участием самого Путина и белорусского авторитарного руководителя Александра Лукашенко.

Накануне сообщалось, что проект был одобрен Лукашенко.

Содержание проекта договора в указе не приводится. Ранее сообщалось о его подготовке и, в частности, о том, что договор будет предусматривать военную помощь сторон друг другу в случае нападения на одну из них (такое обязательство, впрочем, содержится и в действующем Договоре о коллективной безопасности стран – членов ОДКБ). Один из пунктов договора, как сообщалось ранее, будет касаться условий использования размещенного в Беларуси российского ядерного оружия.

Лукашенко неоднократно, не приводя доказательств, заявлял, что страны Запада якобы готовят нападение на Беларусь и угрожал ядерным ответом за такое нападение.

Россия в этом году подписала договор о стратегическом партнерстве – фактически о военном союзе – с Северной Кореей. Он вступил в силу после обмена ратификационными грамотами в Москве. Об этом сообщило северокорейское информационное агентство ЦТАК.

Готовится подписание еще одного договора о стратегическом партнерстве между Россией и Ираном. Он должен быть подписан во время визита иранского президента в Москву. Ожидаемый в октябре визит, однако, не состоялся, сроки новой поездки пока неизвестны.

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