Зеленский подписал решение СНБО о запрете перевода медиков в пехоту

Президент Владимир Зеленский подписал решение Совета национальной безопасности и обороны о «противодействии угрозам национальной безопасности Украины в сфере здравоохранения в особый период». Документ обнародовал Офис президента, сообщает Радио Свобода.

В частности, решение поручает Кабинету министров в течение месяца принять решение относительно «установления на период действия военного положения запрета на назначение лиц с медицинским образованием на должности военной службы, непосредственно не связанных с медицинской практикой (службой)». Исключения составляют перевод по собственному желанию.

Кроме того, решение предусматривает проработать «целесообразность пересмотра» условий бронирования военнообязанных медицинских работников, специалистов по реабилитации и других работников здравоохранения, работающих по основному месту работы в медицинских учреждениях.

В частности, это касается снятия ограничений по процентной доле военнообязанных работников учреждений здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности, учреждений общественного здоровья, учреждений судебно-медицинской и судебно-психиатрической экспертиз, центров крови, для которых работа в этих учреждениях есть основным местом работы, независимо от военно-учетной специальности.

Среди других пунктов СНБО поручает Кабинету министров в течение трех месяцев принять дополнительные меры по «комплексному решению» вопросов организации заготовки, тестирования, переработки, хранения, распределения, транспортировки и реализации донорской крови и компонентов крови, функционирования системы крови.

Зеленский поручил контроль за исполнением решения СНБО секретарю Рады Александру Литвиненко.

Контроль за исполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенного в действие настоящим Указом, возложить на Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины

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