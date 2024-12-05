Бывшему судье Тандыру, который насмерть сбил нацгвардейца, продлили арест

Бывший глава Макаровского районного суда Алексей Тандыр останется под стражей еще на два месяца. Такое решение принял суд. Со ссылкой на "Ґрати", пишет Иван Носальский, РБК-Украина.

Во время судебного заседания прокурор отмечал, что все еще сохраняются риски того, что Тандыр будет скрываться или давить на семью погибшего нацгвардейца, если его отпустят из следственного изолятора.

В свою очередь Тандыр призвал суд изменить меру пресечения на более мягкую, чем арест. Он находится под стражей уже полтора года. Но судья не удовлетворил его просьбы и оставил бывшего главу Макаровского райсуда в СИЗО.

Напомним, 26 мая 2023 года тогда еще глава Макаровского райсуда Алексей Тандыр на одном из блокпостов в Киеве сбил насмерть военнослужащего Нацгвардии.

Как выяснилось позже, Тандыр управлял автомобилем в нетрезвом состоянии. У погибшего военного осталась жена и трое детей.

После этого суд решил избрать меру пресечения для Тандыра в виде содержания под стражей. Возможности внести залог для подозреваемого не предусмотрели.

При этом 6 августа этого года Высший совет правосудия (ВСП) решил уволить Алексея Тандыра с должности судьи.