"Укрэнерго" обнародовали графики отключений на пятницу

Графики отключения света в Украине завтра, 6 декабря, также будут действовать. Для экономии электроэнергии будет применена одна-две очереди отключений. Со ссылкой на заявление "Укрэнерго", пишет Карина Левицкая, РБК-Украина.

Сотрудники компании объяснили, что завтра будут применены разные графики для потребителей.

Для бытовых потребителей:

06:00 - 07:00 - одна очередь отключений;

07:00 - 20:00 - две очереди отключений;

20:00 - 22:00 - одна очередь отключений.

Для промышленности и бизнеса:

05:00 - 23:00 - применение графиков ограничения мощности.

"Напоминаем, что причина временного введения ограничений - повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки 28 ноября" , - отметили в "Укрэнерго".

В то же время, украинцев просят экономно потреблять электроэнергию даже тогда, когда свет появляется по графику.