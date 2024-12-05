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"Укрэнерго" обнародовали графики отключений на пятницу

"Укрэнерго" обнародовали графики отключений на пятницу
Фото: Рixabay

Графики отключения света в Украине завтра, 6 декабря, также будут действовать. Для экономии электроэнергии будет применена одна-две очереди отключений. Со ссылкой на заявление "Укрэнерго", пишет Карина Левицкая, РБК-Украина.

Сотрудники компании объяснили, что завтра будут применены разные графики для потребителей.

Для бытовых потребителей:

  • 06:00 - 07:00 - одна очередь отключений;
  • 07:00 - 20:00 - две очереди отключений;
  • 20:00 - 22:00 - одна очередь отключений.

Для промышленности и бизнеса:

  • 05:00 - 23:00 - применение графиков ограничения мощности.
"Напоминаем, что причина временного введения ограничений - повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки 28 ноября", - отметили в "Укрэнерго".

В то же время, украинцев просят экономно потреблять электроэнергию даже тогда, когда свет появляется по графику.

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