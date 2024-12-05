"Укрэнерго" обнародовали графики отключений на пятницу
Графики отключения света в Украине завтра, 6 декабря, также будут действовать. Для экономии электроэнергии будет применена одна-две очереди отключений. Со ссылкой на заявление "Укрэнерго", пишет Карина Левицкая, РБК-Украина.
Сотрудники компании объяснили, что завтра будут применены разные графики для потребителей.
Для бытовых потребителей:
- 06:00 - 07:00 - одна очередь отключений;
- 07:00 - 20:00 - две очереди отключений;
- 20:00 - 22:00 - одна очередь отключений.
Для промышленности и бизнеса:
- 05:00 - 23:00 - применение графиков ограничения мощности.
"Напоминаем, что причина временного введения ограничений - повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки 28 ноября", - отметили в "Укрэнерго".
В то же время, украинцев просят экономно потреблять электроэнергию даже тогда, когда свет появляется по графику.