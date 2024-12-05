Германия засекретила инцидент с обстрелом РФ вертолета в Балтийском море - Bild

Министерство обороны Германии засекретило инцидент с обстрелом вертолета в Балтийском море. Об этом пишет Bild, сообщает Новое время.

Ранее сообщалось, что военное судно РФ могло атаковать германский вертолет сигнальными снарядами.

Портал Augen geradeaus уточняет, что российский танкер, который направлялся в Сирию, сопровождался российским военным кораблём Меркурий. Когда же бортовой вертолет немецкого фрегата Nordrhein-Westfalen приблизился к вооруженному российскому отряду, с танкера были произведены несколько выстрелов.

«Когда морской вертолёт SeaLion находился на высоте примерно 300 метров и приближался к танкеру на расстояние около 7 километров, с танкера были произведены выстрелы световыми снарядами. Также с борта судна, обращенного к вертолету, были произведены выстрелы из пулемета — в воду» , — говорится в сообщении.

Немецкий фрегат Nordrhein-Westfalen, по данным СМИ, стал участником засекреченного инцидента с российской стороной.

Министерство обороны Германии отказалось раскрывать детали, ссылаясь на военную безопасность, и классифицировало случившееся как «красное дело», что указывает на высокую степень чувствительности информации.