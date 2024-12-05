Германия засекретила инцидент с обстрелом РФ вертолета в Балтийском море - Bild
Министерство обороны Германии засекретило инцидент с обстрелом вертолета в Балтийском море. Об этом пишет Bild, сообщает Новое время.
Ранее сообщалось, что военное судно РФ могло атаковать германский вертолет сигнальными снарядами.
Портал Augen geradeaus уточняет, что российский танкер, который направлялся в Сирию, сопровождался российским военным кораблём Меркурий. Когда же бортовой вертолет немецкого фрегата Nordrhein-Westfalen приблизился к вооруженному российскому отряду, с танкера были произведены несколько выстрелов.
«Когда морской вертолёт SeaLion находился на высоте примерно 300 метров и приближался к танкеру на расстояние около 7 километров, с танкера были произведены выстрелы световыми снарядами. Также с борта судна, обращенного к вертолету, были произведены выстрелы из пулемета — в воду», — говорится в сообщении.
Немецкий фрегат Nordrhein-Westfalen, по данным СМИ, стал участником засекреченного инцидента с российской стороной.
Министерство обороны Германии отказалось раскрывать детали, ссылаясь на военную безопасность, и классифицировало случившееся как «красное дело», что указывает на высокую степень чувствительности информации.