В Германии ведутся дисскусии о возможности миротворцев в Украине

В Германии ведутся дискуссии относительно возможных послевоенных сценариев для Украины. В частности, и о том, должны ли бойцы Бундесвера участвовать в возможной миротворческой миссии. Со ссылкой на Tagesschau, пишет Карина Левицкая, РБК-Украина.

Федеральный министр обороны Борис Писториус не исключает возможность участия Германии в миротворческих силах для Украины.

"Мы готовимся, мы проигрываем сценарии, но делаем это конфиденциально... Сейчас не время публично обсуждать сценарии" , - сказал министр обороны Германии.

Писториус отметил, что ответ на вопрос о военном участии в миротворческих силах в конечном итоге будет зависеть от того, "какими будут условия".

"Если будет прекращение огня и если кто-то - кто бы это ни был - решит принять там миротворческие меры с помощью военных средств, это будет зависеть от типа мандата, объема, требований и согласия воюющих сторон" , - пояснил министр.

Заметим, что мнение немецкого канцлера Олафа Шольца отличается с заявлением Писториуса. Вчера, 4 декабря, во время выступления перед Бундестагом Шольц отверг обсуждение участия Германии в возможных миротворческих силах для Украины как "неуместное".

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок вчера также заявила, что немецкие военные могут быть привлечены для поддержания мира в Украине.

Напомним, что подобную инициативу ранее обсуждала новый верховный представитель ЕС по внешней политике Кая Каллас.

По ее мнению, Европа могла бы сыграть свою роль, если удастся выйти на прекращение огня с необходимостью отправки войск для проверки его соблюдения.