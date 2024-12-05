Еврокомиссия приказала TikTok сохранить все данные о выборах в ЕС

Европейская комиссия обязала платформу TikTok сохранить внутреннюю информацию о своей работе во время выборов на территории ЕС на фоне опасений о возможности неправомерного влияния. Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии, сообщает Европейская правда.

Предписание исполнительного органа ЕС предусматривает, что TikTok должен хранить данные, связанные с "фактическими или предполагаемыми системными рисками, которые сервис может представлять для избирательных процессов и гражданского дискурса в ЕС".

Речь идет, среди прочего, о функционировании систем рекомендаций TikTok и реагировании на "риск умышленного манипулирования через скоординированное неаутентичное использование сервиса".

Предписание Еврокомиссии будет касаться всех национальных выборов на территории ЕС и будет действовать с 24 ноября 2024 года по 31 марта 2025 года.

О нем стало известно после рассекречивания документов румынской разведки, где утверждается влияние TikTok на победу ультраправого кандидата в президенты Келина Джорджеску в первом туре выборов в Румынии.

Сама соцсеть обвинения в свою сторону отвергает.

8 декабря в Румынии состоится второй тур выборов президента, где будут соревноваться Джорджеску и проевропейская кандидат Елена Ласкони.