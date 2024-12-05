Трамп и его команда начали менять риторику по отношению к Украине - генерал Ходжес

Экс-командующий Сухопутными войсками США в Европе генерал Бен Ходжес заявил, что избранный президент США Дональд Трамп после инаугурации пересмотрит свои предвыборные заявления по Украине. Со ссылкой на интервью Ходжеса, сообщает Hromadske.

Он отметил, что ключевые фигуры в окружении Трампа демонстрируют поддержку Украины.

Ходжес привел примеры: будущий вице-президент Джеймс Вэнс не делал антиукраинских заявлений после выборов, советник президента по нацбезопасности Майк Волц высказывается в пользу Украины, а кандидат на должность госсекретаря Марко Рубио придерживается проукраинской позиции. Генерал признал, что в команде Трампа есть сторонники замораживания войны и отказа Украины от вступления в НАТО, но отметил изменение риторики: "Трамп и его команда уже начали менять тон".

Особую надежду Ходжес возлагает на генерала Кита Келлога, которого Трамп планирует назначить спецпредставителем по Украине и России. По словам Ходжеса, Келлог проявляет приверженность Украине и жесткую позицию по отношению к России

Генерал выразил обеспокоенность возможным назначением Тулси Габбард на пост главы Национального разведывательного управления, но отметил, что ее действия будут зависеть от указаний Белого дома.

Ходжес подчеркнул, что новая администрация США осознает важность поддержки Украины до полного отступления России.