Глава Минобороны Нидерландов считает, что Украина сейчас проигрывает войну

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс пессимистично оценивает ситуацию на фронте в Украине, считая, что Россия сохраняет преимущество, а выборы в США делают ситуацию еще более неопределенной. Со ссылкой на Trouw, сообщает Европейская правда.

Об этом он сказал на дебатах по оборонному бюджету в парламенте. В начале выступления, обсуждая дальнейшую военную помощь Украине, Брекельманс заявил, что "Россия имеет преимущество" на поле боя.

"Можно даже сказать, что Украина проигрывает войну. И мы имеем дело с результатами выборов в США, которые довольно сильно все переворачивают, потому что мы знаем, что новый президент Дональд Трамп сделал заявления о том, как он относится к Украине и как он заставит стороны сесть за стол переговоров" , – добавил он.

Глава нидерландского Минобороны в то же время отметил, что не считает, что вести переговоры о "мире в Украине" сейчас будет правильным.

"Риск заключается в том, что Украине придется пойти на большие уступки, потому что она будет вести переговоры с позиции слабости. Это будет означать, что агрессия в Европе победит. Тогда мы действительно будем жить вместе на другом континенте, чем тот, на котором мы все выросли" , – считает Брекельманс.

Министр также напомнил, что предыдущее правительство Нидерландов уже определило сумму помощи Украине на 2025 год, и нынешняя власть пока не видит оснований ее пересматривать.

"Даже если бы я имел гораздо больший бюджет для Украины по состоянию на сейчас, это не привело бы к немедленным поставкам. Ракет Patriot просто нет (на складах для поставок Украине. – Ред.)" , – пояснил глава оборонного ведомства.

В последние недели после избрания Трампа президентом США на Западе стали активнее говорить об определенном варианте "урегулирования" российско-украинской войны.

Глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто считает, что после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США завершение российско-украинской войны "еще никогда не казалось таким близким".