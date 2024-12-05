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Ермак посетил Флориду и Вашингтон, встретился с Джей-Ди Вэнсом и Майком Волтцом - СМИ

Ермак посетил Флориду и Вашингтон, встретился с Джей-Ди Вэнсом и Майком Волтцом - СМИ
Фото: president.gov.uа

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак провел в США ряд встреч с американскими политиками и чиновниками.﻿﻿ Со ссылкой на источники, сообщает Украинская правда.

Собеседники УП рассказали, что в течение последних полутора суток Ермак побывал во Флориде и Вашингтоне. Ему удалось пообщаться с новоизбранным вице-президентом Джей-Ди Вэнсом и будущим советником по нацбезопасности новоизбранного президента США Дональда Трампа Майком Волтцом.

Также руководитель ОП встретился с будущей руководительницей аппарата Белого дома Трампа Сьюзан Уайлз.

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