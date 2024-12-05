В декабре украинцы, которым исполнилось 18 лет, смогут получить деньги на покупку книг

Украинцы, которым в 2024 году исполнилось 18 лет, смогут получить 908 гривен от государства на покупку украинских книг. Со ссылкой на Министерство цифровой трансформации, сообщает Новое время.

После запуска программы єКнига подать заявление на выплаты можно будет всего несколькими кликами через приложение Дія.

Полученные средства можно будет потратить на бумажные, электронные или аудиокниги.

Более подробные подробности об услуге ведомство обещает обнародовать позже.

Как получить выплаты?

Загрузите приложение Дія на свой смартфон.

Выберите услугу єКнига.

Перейдите по ссылке и откройте виртуальную банковскую карту єКнига в одном из украинских банков.

Подайте заявку.

Если заявка одобрена, деньги будут зачислены на карту єКнига. Их нужно потратить в течение трех месяцев.

Оплата книг осуществляется безналично: с помощью бесконтактного платежа через смартфон (NFC) на терминале в магазине или по реквизитам карты єКнига на сайте магазина.

Программу могут использовать граждане Украины, которым в 2024 году исполнилось 18 лет. Кроме того, через год после завершения военного положения такую помощь сможет получить один из родителей или законный представитель при рождении ребенка.