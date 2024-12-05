Укргидроэнерго отреагировало на скандал по сделке с фирмой, владелец которой связан с РФ

Укргидроэнерго обнародовало официальное заявление по поводу скандального соглашения с турецкой компанией Altair Lojistik Ve Ticaret Anonim, владелец которой имеет связи с Россией и находится под санкциями США, сообщает Левый берег.

Договор был заключен на поставку кабельной продукции. В государственной компании отметили, что эта закупка не касается строительства ни одного защитного сооружения, в частности, ДнепроГЭС.

«Открытая процедура закупки кабелей на 150 кВ и 330 кВ была проведена с 29 ноября 2023 года по 13 декабря 2023 года, а договор был заключен 25 декабря 2023 года. Сообщаем, что в период проведения закупки и на момент заключения контракта ни компания ALTAIR LOJISTIK VE TICARET ANONIM, ни гражданин Андрейс Браденс не находились в перечне лиц, к которым применяются специальные экономические или другие ограничительные меры (санкции). Укргидроэнерго полностью выполнило все требования украинского законодательства, тщательно проверив контрагентов на предмет связей с Российской Федерацией» , – заявила украинская компания.

Укргидроэнерго добавило, что по состоянию на 4 декабря компания Altair Lojistik Ve Ticaret Anonim, выигравшая упомянутый тендер, не находится ни в каких санкционных списках. Но после появления информации в СМИ, украинская государственная компания начала проведение дополнительных проверок.

«По результатам этих проверок будут приняты соответствующие меры в соответствии с действующим контрактом и законодательством Украины» , - заверили в Укргидроэнерго.

Что известно о скандальном тендере

Financial Times обнародовало материал о том, что Укргидроэнерго заключило контракт с турецкой компанией на поставку кабелей и другого оборудования для защиты Днепровской ГЭС от российских атак.

Владелец компании Андрейс Браденс недавно попал под санкции Министерства финансов США за участие в сети отмывания денег для российских спецслужб. Бизнесмен из Лондона – гражданин Латвии. Он называет себя «международным предпринимателем», также работал с компаниями, помогавшими Москве закупать подсанкционную электронику во время вторжения в Украину.