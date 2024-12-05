На протестах в Грузии задержали украинца - СМИ

В Тбилиси на антиправительственной акции протеста был якобы задержан гражданин Украины. Со ссылкой на грузинский провластный телеканал "Рустави 2", сообщает Европейская правда.

По информации телеканала, у украинца во время обыска нашли перцовый баллончик и мобильный телефон.

Грузинские полицейские заявили, что задерживают мужчину в рамках уголовного дела, связанного с организацией группового насилия, за которое грозит до 9 лет лишения свободы.

"Правоохранители доставили задержанного в наручниках в отделение полиции" , – говорится в материале.

"Рустави 2" не уточняет, когда именно был задержан гражданин Украины.

В Министерстве иностранных дел сообщили "Европейской правде", что выясняют информацию о задержании украинца.