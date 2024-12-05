Европа должна сделать шаги по созданию спецтрибунала по РФ до апреля - президент СЕ

Европейские страны вместе с Советом Европы работают над созданием специального трибунала, который будет заниматься расследованием преступлений России в результате вторжения в Украину. Об этом сказал президент Совета Европы Ален Берсе во время пресс-брифинга в рамках трехдневного визита в Украину.

Берсе отметил, что в апреле страны Европы совместно с Советом Европы сделают весомый шаг в вопросе создания спецтрибунала для привлечения к ответственности виновных в преступлениях в результате российской агрессии.

Он отметил, что "вопрос создания трибунала – это процесс переговоров. Создать его можно только при поддержке большого количества государств. Мы – это не только Совет Европы. Если нужно присоединиться к тому, чтобы разработать рамки, в которых мы могли бы работать, мы это сделаем. Шаг вперед будет.

Берсе объяснил, что отсутствие России в составе ключевых европейских институций существенно ускоряет процесс создания трибунала.

"Евросовет решил исключить Россию из своего состава. Кроме того, РФ не является членом Европейского суда и конвенции о правах человека. Это очень удобно и важно, учитывая процесс создания спецтрибунала" , - сказал президент Совета Европы.

Отдельно глава Совета Европы рассказал о планах использовать российские средства для восстановления 10 тысяч разрушенных оккупантами объектов. Все они должны быть внесены в реестр и подтверждены документами.