Европа должна сделать шаги по созданию спецтрибунала по РФ до апреля - президент СЕ
Европейские страны вместе с Советом Европы работают над созданием специального трибунала, который будет заниматься расследованием преступлений России в результате вторжения в Украину. Об этом сказал президент Совета Европы Ален Берсе во время пресс-брифинга в рамках трехдневного визита в Украину.
Берсе отметил, что в апреле страны Европы совместно с Советом Европы сделают весомый шаг в вопросе создания спецтрибунала для привлечения к ответственности виновных в преступлениях в результате российской агрессии.
Он отметил, что "вопрос создания трибунала – это процесс переговоров. Создать его можно только при поддержке большого количества государств. Мы – это не только Совет Европы. Если нужно присоединиться к тому, чтобы разработать рамки, в которых мы могли бы работать, мы это сделаем. Шаг вперед будет.
Берсе объяснил, что отсутствие России в составе ключевых европейских институций существенно ускоряет процесс создания трибунала.
"Евросовет решил исключить Россию из своего состава. Кроме того, РФ не является членом Европейского суда и конвенции о правах человека. Это очень удобно и важно, учитывая процесс создания спецтрибунала", - сказал президент Совета Европы.
Отдельно глава Совета Европы рассказал о планах использовать российские средства для восстановления 10 тысяч разрушенных оккупантами объектов. Все они должны быть внесены в реестр и подтверждены документами.
"Реестр - это новая вещь. Невозможно создать ее без привлечения всех стран и стран «Большой семерки». 10000 случаев разрушения было зарегистрировано. Нужно четко выяснить, к каким категориям они будут относиться. Он должен наполняться быстрее, но ускорять его невозможно. Мы должны соблюдать четкость при его заполнении. Вице-премьер и Минюст был заинтересован в том, чтобы работать над этим реестром. В большинстве случаев речь идет о разрушении частных домов. Мы заинтересованы в том, чтобы получить больше информации. Это касается и комиссии для дальнейшей компенсации ущерба. Совет Европы имеет необходимые ресурсы, чтобы работать над этим. Для этого мы находимся здесь, в Украине, чтобы продвигать его. Он расположен в Гааге", - пояснил Берне.