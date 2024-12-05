Враг проводит штурмовые действия на Херсонщине, чтобы захватить острова - спикер УДА "Юг"

На Херсонском направлении украинское командование полностью владеет информацией о намерениях врага, его ресурсах, которые он может собирать на направлении и для чего он может их накапливать. Со ссылкой на комментарий представителя Украинской добровольческой армии "Юг" Сергея Братчука, сообщает Лига.net.

Соответственно, отметил Братчук, со стороны Сил обороны будет "адекватный ответ на возможные действия врага".

Захватчики продолжают штурмовые действия, чтобы захватить островную зону на Днепре, и получают отпор украинских защитников, рассказал военный.

По его словам, задача оккупантов по захвату островов появилась после того, как Силы обороны отошли с плацдармов, в частности в районе села Крынки на левом берегу Днепра.

Россияне пытаются захватить острова, чтобы увеличить зону огневого поражения и расширить для себя серую зону, добавил Братчук.

"То есть все очевидно, здесь ничего такого особенно нового нет" , – заметил он.

Ранее, 4 декабря, глава Херсонской ОВА сообщил, что Россия может готовиться к еще одному наступлению на Херсон – оккупанты собрали 300 катеров для форсирования Днепра.

5 декабря глава Николаевской области заявил, что украинские силы давно владели этой информацией и готовились, будут реагировать в соответствии с ситуацией. Он отметил, что "ситуация сложная, но контролируемая".