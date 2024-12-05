Генштаб: За сутки 170 боев, враг больше всего атакует на трех направлениях

С начала суток в Курской области российские военные совершили более 450 обстрелов населенных пунктов и позиций Сил обороны Украины﻿. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 22:00 5 декабря, сообщает Деловая столица.

В настоящее время произошло 170 боевых столкновений. Сегодня противник нанес по территории Украины два ракетных удара четырьмя ракетами, использовал для поражения 599 дронов-камикадзе. Совершил более 3,2 тысячи обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

На Харьковском направлении одна атака врага отбита неподалеку от Тихого. Кроме того, оккупанты нанесли авиаудару в районе Круглого.

На Купянском направлении враг в течение дня пять раз пытался продвинуться к нашим позициям неподалеку от Новой Кругляковки, Лозовой и Синьковки. Все атаки противника уже отражены. НАРами удары от российских оккупантов получили Петропавловка и Лозовая.

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала 15 раз в районах Грековки, Твердохлебово, Ямполевки, Тернов, Заречного, Торского, Дружелюбовки, Белогоровки и в Серебрянском лесу. Одна атака продолжается.

На Краматорском направлении активность врага вылилась в пять боевых столкновений вблизи Часового Яра, Ступочек и Предтечиного.

На Торецком направлении продолжается одно боестолкновение вблизи Торецка, пять вражеских штурмов наши защитники остановили в районах Торецка и Нелиповки.

Враг 37 раз пытался вклиниться в нашу оборону на Покровском направлении. С начала суток оккупанты атаковали в районах н.п. Миролюбовка, Проминь, Лисовка, Даченское, Желтое, Пушкино, Новотроицкое, Шевченко, Новопустынка. Тридцать шесть наступательных действий противника остановлены Силами обороны, одна атака продолжается до сих пор. Противник несет значительные потери — по предварительной информации сегодня наши воины обезвредили на этом направлении более 450 оккупантов, 217 из них — безвозвратно. Уничтожена одна боевая машина пехоты, четыре единицы автомобильной и две единицы мототехники врага, обезврежен один окопный РЭБ, также повреждена единица автомобильной техники и одна пушка.

На Кураховском направлении враг атаковал наши позиции вблизи Берестков, Старых Тернов, Зари, Солнцевки, Курахово, Дальнего, Елизаветовки, Ганновки, Романовки и Успеновки. В настоящее время украинские воины отразили все 47 атак противника.

На Времовском направлении наши войска отражали 35 атак вблизи Константинопольского, Разлива, Сухих Ялов, Макаровки и Новодаровки – к этому времени все столкновения завершены. Кроме того, авиаудары получили Комар и Времовка.

На Ореховском направлении нашими защитниками отражена атака противника в направлении Новоданиловки.

На Приднепровском направлении российские захватчики атаковали наши позиции трижды. Получили жесткий отпор, понесли потери.

На Северском и Гуляйпольском направлениях в настоящее время суток враг активных действий не проводил.

Силы обороны Украины продолжают ведение операции в Курской области, в настоящее время известно о 15 боестолкновениях и более 450 обстрелах населенных пунктов и позиций наших подразделений.