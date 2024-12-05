В суд передали дело действовавшей в Одессе преступной организации: среди обвиняемых - Труханов

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура направили в суд дело преступной организации, в состав которой входили городской голова Одессы Геннадий Труханов, должностные лица Одесского городского совета, руководитель предприятия и другие лица - всего 11 участников.﻿ Со ссылкой на НАБУ, сообщает Укринформ.

Следствие установило, что участники преступной организации в сговоре с другими лицами разработали механизм незаконного завладения средствами местного бюджета и землей территориальной общины города Одессы для ее дальнейшей передачи под застройку.

Из-за этих действий в течение 2016-2019 гг. территориальная община потеряла по меньшей мере шесть земельных участков общей площадью 15,9 га и 131 млн грн, которые чиновники Одесской мэрии незаконно переплатили при покупке нежилой недвижимости на участке, который якобы планировали использовать для расширения кладбища. Общий размер причиненного ущерба по результатам экспертизы составляет 689 млн грн.

Схема, в частности, предусматривала передачу в аренду земли теробщины под застройку заранее определенным компаниям вне конкурса. В то же время деньги, реальную рыночную стоимость права застройки, которые должна была бы получить община, застройщики на основании «понятийных договоров» платили преступной организации, которая через подконтрольных лиц в Одесском городском совете обеспечивала принятие нужного решения о передаче в аренду того или иного участка с правом застройки (суперфиций) фактически даром.

Преступная организация строго придерживалась мер конспирации, информационной безопасности и принимала контрразведывательные приемы. НАБУ и САП установили, что вербовка новых членов преступной организации осуществлялась с применением полиграфа. Во время проверки на нем, в частности, задавали вопросы о принадлежности или сотрудничестве с правоохранительными органами. В общении участники преступной организации использовали средства защищенной связи, проводили встречи в помещениях с усиленными мерами безопасности, использовали специальную технику для снятия информации с электронных средств связи.

К преступной деятельности привлекли представителей правоохранительных органов и местной власти. В обмен на принятие соответствующих решений в пользу преступной организации некоторые из них получали неправомерную выгоду в виде квартир в новостройках.

Разоблачение преступной организации состоялось в октябре 2021 года, а в августе 2023 года следствие по делу завершили. Ознакомление с материалами дела стороной защиты продолжалось до декабря 2024 года.

В июле 2023 года материалы в отношении одного из участников преступления, экс-прокурора Одесской области, выделили в отдельное производство, которое направили в суд в сентябре этого года.

Как сообщалось, ВАКС рассматривал по существу дело по незаконной продаже завода «Краян». Обвиняемыми в этом производстве являются мэр Одессы Геннадий Труханов, действующие и бывшие должностные лица Одесского горсовета. В рамках досудебного расследования было установлено, что в течение 2016-2019 годов обвиняемые разработали преступную схему завладения средствами местного бюджета и земельными участками для дальнейшей застройки.