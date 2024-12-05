В ВСУ прокомментировали данные о 300 лодках врага и рассказали, есть ли угроза для Херсона

Пока украинские военные готовы к любому развитию событий. Командование Сил обороны Юга располагает всей информацией о подготовке российской армией плавсредств, якобы, для форсирования Днепра, сообщает Укринформ.

Об этом в телеэфире сказал спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин, отвечая на вопрос об информации о 300 лодках, которые РФ собрала для пересечения Днепра.

"Командование Сил обороны Юга тоже имеет всю информацию, однако мы готовы к любому развитию событий. И скажу так: 300 лодок – ну, это 300 лодок. Нельзя назвать, что это какая-то серьезная угроза" , – сказал он.

Волошин отметил, что для того, чтобы осуществить наступление, необходимо переправить, в том числе, и боевую технику, для чего нужно оборудовать переправы, или иметь какие-то соответствующие средства больше лодок.

"А 300 лодок... Ну, на каждый посадят там 5 штурмовиков. Как они будут совершать эти переправы? Вы же понимаете, что несколько залпов артиллерии - и просто (все - ред.)" , - заявил спикер.

Он подтвердил, что в настоящее время у украинских военных есть огневой контроль именно за этим участком фронта.

По его словам, ежедневно на Приднепровском направлении совершается по несколько штурмовых действий.

"Враг пытается взять под контроль, хотя бы зацепиться за зону островов, которые есть в устье Днепра. Ежедневно это примерно 5-7 штурмов, и все они неудачны, они заканчиваются потерями в личном составе, потерями в плавсредствах, и никакого эффекта для врага... Это больше похоже на разведывательно-поисковые действия, потому что это штурмы малыми группами пехоты, от 5 до 7 человек - они не имеют эффекта и не имеют никакого результата" , - проинформировал Волошин.

Спикер объяснил: и враг знает, и украинские военные знают, что побережье, и у украинских военных, и также у россиян, оборудовано в инженерном плане, оно заминировано.