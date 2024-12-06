CNN: Ермак на встрече с командой Трампа дал оценку ситуации на фронте

Во время встреч руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака с американскими политиками и чиновниками украинская сторона пыталась дать свою оценку ситуации на поле боя и наладить с американцами взаимопонимание.﻿﻿ Об этом пишет CNN со ссылкой на источники, сообщает Украинская правда.

Издание отмечает, что встреча состоялась в то время, когда новоизбранный президент США Дональд Трамп сигнализировал о значительных изменениях в политике в отношении Украины, поскольку он стремится завершить войну между Россией и Украиной.

Встреча в среду, на которой, по словам одного из источников CNN, также присутствовал заместитель министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции Сергей Боев, не имела целью обсуждение потенциального мирного плана или урегулирования войны.

Зато украинские чиновники пытались дать новоизбранному вице-президенту Джей-Ди Вэнсу и будущему советнику по нацбезопасности новоизбранного президента США Дональда Трампа Майку Уолтцу свою оценку ситуации на поле боя и наладить с ними взаимопонимание.

По словам одного из источников издания, украинские чиновники считают, что им это удалось, и они остались довольны встречей.

Украинцы предложили общий план своей оборонной стратегии, но не вдавались в детали.

По данным американского издания, Волтц и Вэнс во время встречи отдавали предпочтение "режиму слушания".

Во время визита в среду украинская делегация не встречалась с новым посланником Трампа в Украине Китом Келлоггом. Источник CNN отметил, что Келлог приезжал в Украину в прошлом и Ермак знает его, "поэтому им не нужна была встреча для установления начальных межличностных отношений".