Враг оккупировал еще четыре населенных пункта на Донетчине – DeepState

В ночь на 6 декабря аналитики проекта DeepState обновили карту, сообщив, что россияне оккупировали Новопустинку, Старые Терны, Ильинку, Новодмитровку в Донецкой области, сообщает Украинская правда.

Кроме того, говорится в сообщении, россияне продвинулись в Курахово, Романовке и возле Успеновки.

Напомним, ранее российская армия оккупировала﻿ Благодатное, а также продвинулись в Константинопольском, Сухих Ялах, Старых Тернах, Часовом Яру, Новопустинке, Елизаветовке, возле Пушкино, Зари и Шевченко.

В то же время, по их информации, есть успехи и у украинских военных: они освободили Новый Комар (Донецкая область).