Трамп выбрал ответственного за политику США в сфере ИИ и криптовалют

Избранный президент США Дональд Трамп продолжает формировать свою команду. Он объявил, что технологический инвестор Дэвид Сакс будет курировать политику США в области искусственного интеллекта и криптовалюты, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает CNN.

О выборе и назначении еще одного "царя" - политического назначенца, которому нужно решить конкретную проблему - Трамп объявил в своей соцсети Truth Social.

"В этой важной роли Дэвид будет руководить политикой администрации в области искусственного интеллекта и криптовалюты, двух областей, имеющих решающее значение для будущего американской конкурентоспособности" , - написал он.

Далее новоизбранный президент США еще раз подчеркнул, что Дэвид Сакс сосредоточится, на том, чтобы сделать Америку мировым лидером в обеих областях. В частности, он будет:

защищать свободу слова в интернете "и уводить нас от предвзятости и цензуры" со стороны технологических компаний;

работать над правовой базой, чтобы криптоиндустрия получила ясность, о которой просила, и чтобы могла процветать в США.

Помимо этого, Сакс возглавит Президентский совет советников по науке и технологиям.

CNN напомнило, что Трамп когда-то был скептиком по отношению к криптовалюте. Однако со временем принял ее с энтузиазмом, пообещав во время своей президентской кампании сделать США "криптостолицей планеты".

Отметим, что в ночь на четверг 5 декабря биткоин впервые достиг отметки в 100 000 долларов за монету. Новый рекорд произошел после того, как Трамп представил кандидатуры своей администрации, которые, как считается, станут ключом к началу дружественной по отношению к криптовалюте политики, когда республиканец вступит в должность президента в январе.