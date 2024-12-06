Партизаны сообщили о диверсии на железной дороге между Москвой и Курщиной

Партизанское движение "Атеш" заявило, что совершило диверсию на железнодорожной магистрали, соединяющей Москву с Курской областью, тем самым задержав снабжение российских войск на линии фронта, сообщает Украинская правда.

"Наш агент успешно сжег релейный шкаф в районе населенного пункта Чехов Московской области на ключевой железнодорожной магистрали, соединяющей Москву с Курской областью" , – говорится в сообщении.

В "Атеш" добавили, что таким образом нарушили логистику оккупантов, а именно задержали поставки топлива и техники для российских войск на линии фронта.