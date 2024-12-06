Курс валют НБУ на 6 декабря
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 6 декабря 2024 года
Курс доллара, по сравнению с 5 декабря, понизился до уровня 41.5975 за 1 доллар.
Евро подорожал на 11 коп до 43.8146 за 1 евро.
Курс фунта стерлингов достиг уровня 52.9328 за 1 фунт стерлингов.
Курс швейцарского франка вырос до уровня 47.0960 за 1 швейцарский франк.
Польский злотый подорожал на 6 коп до 10.2512 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|41.597500
|EUR
|Евро
|43.814600
|GBP
|Фунт стерлингов
|52.932800
|CHF
|Швейцарский франк
|47.096000
|PLN
|Польский злотый
|10.251200
Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.
Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.