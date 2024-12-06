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Курс валют НБУ на 6 декабря

Курс валют НБУ на 6 декабря

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 6 декабря 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 5 декабря, понизился до уровня 41.5975 за 1 доллар.

Евро подорожал на 11 коп до 43.8146 за 1 евро.

Курс фунта стерлингов достиг уровня 52.9328 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка вырос до уровня 47.0960 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подорожал на 6 коп до 10.2512 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 41.597500 --0.0653
EUR Евро 43.814600 +0.1103
GBP Фунт стерлингов 52.932800 +0.171
CHF Швейцарский франк 47.096000 +0.1255
PLN Польский злотый 10.251200 +0.0557

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.

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