Курс валют НБУ на 6 декабря

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 6 декабря 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 5 декабря, понизился до уровня 41.5975 за 1 доллар.

Евро подорожал на 11 коп до 43.8146 за 1 евро.

Курс фунта стерлингов достиг уровня 52.9328 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка вырос до уровня 47.0960 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подорожал на 6 коп до 10.2512 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс USD Доллар 41.597 500 EUR Евро 43.814 600 GBP Фунт стерлингов 52.932 800 CHF Швейцарский франк 47.096 000 PLN Польский злотый 10.251 200

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.