Ночная атака на Киев: в КГВА рассказали о сбитых российских БпЛА

Ночью силы обороны уничтожили более десятка российских БпЛА, которые угрожали Киеву, в одном из районов зафиксировали падение обломков БпЛА, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщили в КГВА.

В КГВА сообщили, что на столицу Украины российские дроны заходили волнами, в большинстве единичными целями и с разных направлений.

Воздушная тревога в городе за ночь объявлялась дважды и суммарно длилась 4 часа.

"Силами и средствами Сил Обороны было обнаружено и уничтожено более десятка российских БПЛА, которые угрожали Киеву..."

"Предварительно, в городе зафиксировано падение (обломков БпЛА - ред.), но без серьезных разрушений и пострадавших".