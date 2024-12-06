Ночная атака на Киев: в КГВА рассказали о сбитых российских БпЛА
Ночью силы обороны уничтожили более десятка российских БпЛА, которые угрожали Киеву, в одном из районов зафиксировали падение обломков БпЛА, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщили в КГВА.
В КГВА сообщили, что на столицу Украины российские дроны заходили волнами, в большинстве единичными целями и с разных направлений.
Воздушная тревога в городе за ночь объявлялась дважды и суммарно длилась 4 часа.
"Силами и средствами Сил Обороны было обнаружено и уничтожено более десятка российских БПЛА, которые угрожали Киеву..."
"Предварительно, в городе зафиксировано падение (обломков БпЛА - ред.), но без серьезных разрушений и пострадавших".