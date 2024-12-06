В правящей партии Южной Кореи хотят быстро отстранить президента Юна
Лидер правящей партии Южной Кореи заявил в пятницу, что президента Юн Сук Йоля надо немедленно отстранить от исполнения обязанностей, добавив, что Юн приказал арестовать известных политиков во время своего военного положения, которое позже было отменено. Об этом пишет агентство Yonhap со ссылкой на заявление главы "Силы народа" Хан Дон Хуна на экстренном заседании руководства партии в Национальной Ассамблее, сообщает Украинская правда.
"Учитывая недавно выявленные факты, я считаю необходимым немедленно отстранить президента Юн Сок Йоля от исполнения его обязанностей для защиты Республики Корея и ее народа", – сказал он.
Хан отметил, что 5 декабря подтвердилось, что Юн поручил командующему контрразведки Е Ин Хенгу задержать ключевых политических фигур, обвинив их в том, что они являются "антигосударственными" силами, и даже мобилизовал разведку для их задержания.
Он считает, что существует вероятность того, что такие "радикальные действия" могут повториться, если Юн останется на посту президента, и это поставит страну под "большой риск".