В правящей партии Южной Кореи хотят быстро отстранить президента Юна

Лидер правящей партии Южной Кореи заявил в пятницу, что президента Юн Сук Йоля надо немедленно отстранить от исполнения обязанностей, добавив, что Юн приказал арестовать известных политиков во время своего военного положения, которое позже было отменено.﻿﻿ Об этом пишет агентство Yonhap со ссылкой на заявление главы "Силы народа" Хан Дон Хуна на экстренном заседании руководства партии в Национальной Ассамблее, сообщает Украинская правда.

"Учитывая недавно выявленные факты, я считаю необходимым немедленно отстранить президента Юн Сок Йоля от исполнения его обязанностей для защиты Республики Корея и ее народа" , – сказал он.

Хан отметил, что 5 декабря подтвердилось, что Юн поручил командующему контрразведки Е Ин Хенгу задержать ключевых политических фигур, обвинив их в том, что они являются "антигосударственными" силами, и даже мобилизовал разведку для их задержания.

Он считает, что существует вероятность того, что такие "радикальные действия" могут повториться, если Юн останется на посту президента, и это поставит страну под "большой риск".