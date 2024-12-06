Россияне запустили по Украине более 50 беспилотников: сколько сбила ПВО

В ночь на 6 декабря россияне атаковали Украину беспилотниками. Силы противовоздушной обороны сбили 32 беспилотника, 16 – были локационно потеряны, еще два – улетели в Беларусь.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

В общей сложности оккупанты применили для удара 53 беспилотника типа Shahed и дроны других типов, которые запустили из района Орел (РФ).