Россияне запустили по Украине более 50 беспилотников: сколько сбила ПВО
В ночь на 6 декабря россияне атаковали Украину беспилотниками. Силы противовоздушной обороны сбили 32 беспилотника, 16 – были локационно потеряны, еще два – улетели в Беларусь.
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
В общей сложности оккупанты применили для удара 53 беспилотника типа Shahed и дроны других типов, которые запустили из района Орел (РФ).
"По состоянию на 07.00 подразделениями зенитных ракетных войск, РЭБ и мобильных огневых групп Воздушных Сил и Сил обороны Украины сбито 32 вражеских БПЛА в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Киевской и Житомирской областях. 16 беспилотников локационно потерянного, под 2 — в направлении Беларуси", – говорится в сообщении.