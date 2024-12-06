Генштаб: Российские потери в войне превысили 750 тысяч в живой силе

По состоянию на 6 декабря потери России за время полномасштабного вторжения превысили 750 тысяч в живой силе, сообщает Украинская правда.

Об этом пишет Генштаб ВСУ в Facebook.

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 06.12.24 ориентировочно составили:

личного состава – около 750 610 (+1 660) человек,

танков – 9 514 (+8) ед,

боевых бронированных машин – 19 518 (+46) ед,

артиллерийских систем – 21 043 (+20) ед,

РСЗО – 1 253 (+0) ед,

средств ПВО – 1 020 (+0) ед,

самолетов – 369 (+0) ед,

вертолетов – 329 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 20 023 (+46) ед,

крылатых ракет – 2 857 (+2) ед,

кораблей/катеров – 28 (+0) ед,

подводных лодок – 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 30 899 (+56) ед,

специальной техники – 3 633 (+3) ед.

Данные уточняются.