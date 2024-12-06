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Генштаб: Российские потери в войне превысили 750 тысяч в живой силе

Генштаб: Российские потери в войне превысили 750 тысяч в живой силе
Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

По состоянию на 6 декабря потери России за время полномасштабного вторжения превысили 750 тысяч в живой силе, сообщает Украинская правда.

Об этом пишет Генштаб ВСУ в Facebook.

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 06.12.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 750 610 (+1 660) человек,
  • танков – 9 514 (+8) ед,
  • боевых бронированных машин – 19 518 (+46) ед,
  • артиллерийских систем – 21 043 (+20) ед,
  • РСЗО – 1 253 (+0) ед,
  • средств ПВО – 1 020 (+0) ед,
  • самолетов – 369 (+0) ед,
  • вертолетов – 329 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 20 023 (+46) ед,
  • крылатых ракет – 2 857 (+2) ед,
  • кораблей/катеров – 28 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 30 899 (+56) ед,
  • специальной техники – 3 633 (+3) ед.

Данные уточняются.

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