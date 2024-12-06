Генштаб: Российские потери в войне превысили 750 тысяч в живой силе
По состоянию на 6 декабря потери России за время полномасштабного вторжения превысили 750 тысяч в живой силе, сообщает Украинская правда.
Об этом пишет Генштаб ВСУ в Facebook.
Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 06.12.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 750 610 (+1 660) человек,
- танков – 9 514 (+8) ед,
- боевых бронированных машин – 19 518 (+46) ед,
- артиллерийских систем – 21 043 (+20) ед,
- РСЗО – 1 253 (+0) ед,
- средств ПВО – 1 020 (+0) ед,
- самолетов – 369 (+0) ед,
- вертолетов – 329 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 20 023 (+46) ед,
- крылатых ракет – 2 857 (+2) ед,
- кораблей/катеров – 28 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 30 899 (+56) ед,
- специальной техники – 3 633 (+3) ед.
Данные уточняются.