Генштаб: Российские войска атаковали почти 130 раз на трех направениях
В течение суток на фронте произошло 188 боевых столкновений, самая острая ситуация наблюдалась на Покровском, Кураховском и Времовском направлениях, которые враг в целом атаковал 127 раз, сообщает Украинская правда.
Об этом говорит сводка Генштаба ВСУ.
На Харьковском направлении состоялась одна безуспешная вражеская атака в районе Тихого.
На Купянском направлении за сутки произошло пять атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Новой Кругляковки, Лозовой и Синьковки.
На Лиманском направлении враг атаковал 16 раз. Пытался продвинуться вперед недалеко от населенных пунктов Грековки, Твердохлебово, Ямполовки, Тернов, Заречного, Торского, Дружелюбовки, Белогоровки и в Серебрянском Лесничестве.
На Краматорском направлении оккупанты пять раз атаковали в районе Часового Яра, Ступочек и Предтечино.
На Торецком направлении враг совершил шесть атак неподалеку Торецка и Нилиповки.
На Покровском направлении наши защитники остановили 40 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Лысовка, Даченское, Желтое, Пушкино, Новотроицкое, Шевченко, Новопустинка.
На Кураховском направлении Силы обороны отбили 50 атак. Основные усилия враг прикладывал в районах Берестков, Старых Тернов, Зари, Сонцовки, Курахово, Дальнего, Елизаветовки, Анновки, Романовки и Успеновки.
На Времовском направлении противник совершил 37 штурмов наших позиций неподалеку Константинопольского, Разлива, Сухих Ялов, Макаровки и Новодаровки. Враг активно задействовал авиацию для ударов на направлении.
На Ореховском направлении нашими защитниками отражена одна вражеская атака в направлении Новоданиловки.
На Приднепровском направлении российские захватчики атаковали наши позиции четыре раза.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории рф активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.
Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. Авиация врага наносит удары управляемыми авиационными бомбами по территории России. В настоящее время известно о 12 авиационных ударах с применением 17 КАБ и 492 артиллерийских обстрелах.
Силы обороны Украины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.