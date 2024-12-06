Лавров: Россия и США могут сотрудничать "ради Вселенной"

Глава МИД России Сергей Лавров дал интервью скандально известному бывшему ведущему телеканала "Fox News" Такеру Карлсону, в котором среди прочего заявил, что Москва и Вашингтон могут сотрудничать "ради Вселенной", а также сказал, что Россия хотела показать запуском "Орешника" по Украине, сообщает Украинская правда.

РИА-Новости опубликовали главные тезисы из интервью Лаврова.

В них Лавров повторил многие традиционные российские нарративы, в том числе и о противостоянии между Россией и США и войне в Украине.

В частности, в интервью Лаврова говорится о том, что:

"Россия не хочет ухудшать ситуацию, надеется, что ее сигнал США в виде испытания "Орешника" был воспринят серьезно;

Россия готова прислать дополнительные "сообщения" Западу, если там не сделают необходимых выводов в свете запуска "Орешника";

Россия, испытав "Орешник", хотела донести до Запада, что будет делать все, чтобы защитить свои интересы;

США знали заранее о запуске "Орешника" и не увидели в тестовом запуске чего-то по-настоящему опасного;

Москва будет готова использовать любые средства для того, чтобы не дать Западу нанести России "стратегическое поражение";

Разговоры об ограниченном обмене ядерными ударами - это приглашение к катастрофе, которой Россия не хочет;

Россия не видит причин, по которым Москва и Вашингтон не могут сотрудничать ради Вселенной;

Россия не думает о войне с США и не хочет ее, такая война может иметь ядерный характер, для Москвы главное ее избежать;

Заявления Запада об отсутствии у России "красных линий" и их сдвиге - очень серьезная ошибка;

Россия и США официально не воюют, то, что происходит в Украине, является гибридной войной;

Россия не начала бы "СВО", если бы Запад и Киев придерживались минских договоренностей;

Россия не намерена уничтожать украинцев, они - "братья и сестры" для русского народа;

Трамп - сильный человек, который не любит откладывать дела, он доброжелателен в разговоре, но это не значит, что он настроен пророссийски;

Каналы связи между Россией и США есть, их несколько, но они в основном задействованы в вопросе обмена людьми, которые отбывают сроки в обеих странах".

Детали: На вопрос Карлсона о том, кто принимает внешнеполитические решения в США, Лавров ответил, что "не хочет гадать", и это "вопрос к Вашингтону".