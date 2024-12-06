Салливан обещает Украине "лавину" оружия и новые санкции – The Guardian

Белый дом при президентстве Джо Байдена разработал последнюю стратегию поддержки Украины. Она включает "лавину" военной помощи и масштабные новые санкции против России. Об этом сообщает The Guardian, пишет Эдуард Ткач, РБК-Украина.

Как пишет издание, в четверг советник Байдена по национальной безопасности США Джейк Салливан встретился с руководителем Офиса президента Украины Андреем Ермаком. Их встреча длилась более часа. По итогу, старший советник Байдена пообещал, что к середине января 2025 года США предоставят Украине сотни тысяч дополнительных артиллерийских снарядов, тысячи ракет и сотни единиц бронетехники.

Помимо этого, Соединенные Штаты обещают поддержать Украину в ее кадровом вопросе, предлагая обучать новых солдат на объектах за пределами украинской территории.

Это происходит параллельно с уже практически окончательной договоренностью о выделении 20 млрд долларов кредитов, которые будут погашены за счет замороженных российских активов.

The Guardian добавляет, что США связывают это с рядом новых санкций, которые будут введены в ближайшие недели, чтобы усложнить возможности России продолжать военные действия и усилить позиции Украины за столом переговоров, которые могли бы заложить основу для будущего урегулирования.

Этот последний шаг Белого дома был предпринял чуть более чем за месяц до инаугурации Дональда Трампа, после чего США могут представить совершенно новую стратегию полного прекращения огня.