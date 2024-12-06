В Донецкой области остаются почти 320 тысяч гражданских – ОВА

В Донецкой области в настоящее время остается около 318 тысяч гражданских лиц, обязательная эвакуация в регионе продолжается. Петлин, сообщает Укринформ.

"Идут эвакуационные мероприятия гражданского населения с территории области. С начала проведения этих мероприятий силами власти всех уровней, также добровольческих формирований, волонтеров и самостоятельно с территории области было эвакуировано более 1 млн 177 тыс. человек гражданского населения. Из них 187 тыс. - это дети и более 46 тыс. – это инвалиды…. властям, около 318 тыс. человек" , - сказал Петлин.

Он напомнил, что на подконтрольной Украине территории Донецкой области со 2 августа 2022 года согласно распоряжению Кабинета министров № 679 продолжается обязательная эвакуация гражданского населения.

Петлин также добавил, что за это время проведение эвакуации на место постоянного жительства возвращалось и снова эвакуировались около 243 тыс. человек.

Как сообщалось, на 27 ноября в Донецкой области, которая контролируется Украиной, оставалось 321 тыс. гражданского населения.

По состоянию на 4 декабря, в 11 населенных пунктах Донецкой области, где идет принудительная эвакуация семей с детьми, остаются 126 детей.