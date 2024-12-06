Украинские АЭС в значительной степени восстановили генерацию после обстрелов РФ - МАГАТЭ

Хмельницкая, Ровенская и Южно-Украинская АЭС в значительной степени возобновили производство электроэнергии после временного снижения мощностей на прошлой неделе из-за российских обстрелов. Об этом заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, пишет Нина Еланская, РБК-Украина.

Он отметил, что станции все еще функционируют в сложных условиях, вызванных постоянными атаками РФ на энергетическую инфраструктуру Украины.

Текущее состояние

Действующие блоки: из девяти реакторов на трех АЭС восемь работают, один - остановлен.

Проблемы с электроснабжением: некоторые внешние линии электропередачи остаются отключенными из-за ударов по критической инфраструктуре.

Сообщается, что мониторинговые группы МАГАТЭ продолжают следить, чтобы ядерная безопасность на станциях поддерживалась, несмотря на сигналы воздушных тревог и угрозу, например недавний пролет 17 беспилотников РФ вблизи Южно-Украинской АЭС.

Гросси отметил:

необходимости стабильного внешнего электроснабжения для обеспечения ядерной безопасности.

значительной устойчивости украинских операторов, поддерживающих работу станций в сложных условиях.

важности быть готовыми к возможным вызовам из-за "хрупкости" электросети.

Он также призвал к максимальному воздержанию, чтобы избежать действий, которые могут повлиять на внешнюю поставку энергии или ядерную безопасность. Это предупреждение в очередной раз касается решений России продолжать обстрелы украинских энергетических объектов, из-за чего ядерная безопасность региона ставится под вопрос.