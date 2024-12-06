В Пентагоне рассказали, сколько осталось денег на помощь Украине

США сейчас имеют около $9 миллиардов средств для военной помощи в рамках Инициативы содействия безопасности Украины, а также оборонных пакетов по полномочиям президента. Такую цифру назвал представитель Министерства обороны США генерал Патрик Райдер, сообщает Укринформ.

"Осталось $2,21 миллиарда в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI), а также $6,8 миллиарда в рамках президентских полномочий" , – сказал представитель оборонного ведомства США.

В ответ на вопрос, успеет ли Пентагон обеспечить передачу всей помощи Украине до завершения каденции действующей администрации, генерал отметил, что его ведомство получило указание от Белого дома. Ее суть в том, чтобы "приложить все усилия, чтобы в дальнейшем в ускоренном порядке оказывать помощь Украине и использовать имеющиеся полномочия".

Райдер подчеркнул, что именно это и делает Минобороны США.

"Что не изменилось в министерстве, так это ощущение срочности по выделению поддержки Украины" , - добавил представитель Пентагона.

Он подчеркнул, что Соединенные Штаты продолжат это делать, а также и дальше будут контактировать с украинской стороной, союзниками и партнерами, чтобы обеспечить Украину возможностями для защиты свободы и суверенитета.