Глава МИД Норвегии высмеял выступление Лаврова в ОБСЕ

Российская Федерация (РФ) во время вторжения в Украину нарушила ключевые принципы международных отношений. Выступление главы Министерства иностранных дел (МИД) России Сергея Лаврова во время заседания Совета министров ОБСЕ напоминает "свидетельство из параллельной вселенной", сообщает РБК-Украина.

Об этом говорят слова главы МИД Норвегии Эспена Барта Эйде во время пленарной сессии Совета министров ОБСЕ на Мальте.

По словам Эйде, Россия нарушила каждый из принципов Хельсинкского заключительного акта и Устава Организации Объединенных Наций (ООН).

"Потому что, дамы и господа, правило номер один в международных отношениях звучит так: не вторгайся и не оккупируй другие страны. Ты должен уважать суверенное равенство. Ты должен уважать территориальную целостность других государств. Это именно то, чего Россия не делает", - заявил министр.

В контексте вышеупомянутых принципов, как добавил Эйде, слова Лаврова похожи на "показания из параллельной вселенной".

В частности отметил, что союзники Киева поддерживают Украину в ее борьбе за собственную независимость, а также принципы, которые все разделяют.

Заседание ОБСЕ

С 4 по 5 декабря на Мальте проходило 31-е ежегодное заседание Совета министров иностранных дел ОБСЕ. Во время заседания также лично присутствовал и Лавров. Это была его первая поездка на территорию страны-члена Европейского союза (ЕС) после начала полномасштабной войны на территории Украины.

Глава МИД Украины Андрей Сибига, в свою очередь, не слушал выступление Лаврова, поскольку покинул зал пленарных заседаний ОБСЕ перед началом речи российского коллеги. Его примеру последовали несколько иностранных министров и дипломатов.