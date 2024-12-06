США, Филиппины и Япония провели военные маневры в Южнокитайском море

Вооруженные силы Соединенных Штатов, Филиппин и Японии провели совместную морскую деятельность в 200-мильной исключительной морской экономической зоне Филиппин в Южнокитайском море, на отдельные районы которой претендует Китай. Об этом говорится в сообщении Индо-Тихоокеанского командования США (USINDOPACOM), сообщает Укринформ.

К тренировкам привлекались военная авиация и боевые корабли союзников, в том числе самолет США P-8A Poseidon, филиппинские патрульные корабли и эсминец японских морских сил самообороны.

Их целью было усиление оперативной совместимости оборонных тактик, методов и процедур.

Союзники называют такие маневры "общей морской деятельностью", чтобы избежать слов "военные учения" и лишний раз не провоцировать Китай на резкую ответную реакцию.

"Соединенные Штаты вместе с нашими союзниками и партнерами поддерживают право на свободу судоходства и полетов, другое законное использование морского и международного воздушного пространства, а также уважение морских прав в соответствии с международным правом" , - подчеркивается в заявлении.

Морские учения союзников прошли через два дня после последней жесткой стычки между судами Филиппин и Китая вблизи спорной мели Скарборо в Южнокитайском море, во время которой китайские корабли в очередной раз применили водометы против филиппинских судов и прибегли к опасным маневрам, чтобы оттеснить их.

Китай считает богатую рыбой и другими ресурсами мель Скарборо своей территорией, хотя она находится в 120 милях от Филиппин, то есть в пределах их 200-мильной исключительной морской экономической зоны, и примерно в 500 милях от Китая.

Эта мель остается основной точкой споров по суверенитету и правам на рыбалку между Филиппинами и КНР.