Эстонский оборонный стартап испытает зенитные ракеты в Украине

Эстонская оборонная компания Frankenburg Technologies начнет испытания собственных зенитных ракет в Украине в следующем году. Об этом заявил генеральный директор компании Кусти Салм в интервью ERR, сообщает Европейская правда.

По словам Салма – эта технология перспективная, поэтому компания начнет испытывать ее в Украине в новом году. По его словам, соглашение о проведении испытаний уже заключено, а технология компании привлекла широкое внимание.

"Технология перспективная, и в новом году мы начнем тестировать ее в Украине" , – акцентировал он.

Как передает вещатель, об этом свидетельствует недавний отчет в Bloomberg, в котором Frankenburg был назван среди четырех ведущих высокотехнологичных оборонных стартапов Европы.

На сайте Frankenburg указано, что компания стремится совершить революцию в системах наведения ракет, используя программу ситуационной осведомленности на основе искусственного интеллекта.

Bloomberg отмечает, что Салм, который до недавнего времени занимал должность секретаря министерства обороны Эстонии, привел в компанию четырех генералов сил специального назначения. Известно, что из Эстонии к компании присоединились бывший руководитель Сил обороны Мартин Херем и Вейко-Велло Палм, командир эстонской дивизии и бывший начальник генерального штаба.

Отметим, в начале ноября Министерство обороны Украины сообщило, что Украина получит до конца 2024 года ракеты противовоздушной обороны эстонской оборонной компании Frankenburg Technology для испытаний.