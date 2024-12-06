В оккупированной Керчи раздались взрывы вблизи судостроительного завода – соцсети

Во временно оккупированной Керчи в районе судостроительного завода раздались взрывы, сообщает Укринформ.

"В Керчи грохочет в районе судостроительного завода "Залив" и какое-то зарево видно в Аршинцево" , - говорится в сообщении телеграмм-канала "Крымский ветер".

Позже сообщили, что в Керченском проливе совершают прорыв украинские морские дроны, российские военные пытаются их уничтожить с моря, с берега и с воздуха.

Также по данным мониторинговой группы "Крымского ветра", рядом с Керченским мостом работает мощный источник РЭБ.