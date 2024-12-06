"Гаюн" посчитал, сколько дронов РФ залетели в Беларусь этой ночью

В ночь с 5 на 6 декабря в Беларусь залетели десять дронов РФ во время атаки по Украине. Они заходили по так называемому "белорусскому коридору", сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает мониторинговая группа "Беларускі Гаюн".

"Ночью с 5 на 6 декабря зафиксировано минимум 10 заходов российских дронов-камикадзе типа "Шахед" в Беларусь из Украины и РФ", - говорится в сообщении.

Дроны, по данным "Гаюна", вновь заходили в Беларусь прямо из России, уже традиционно проходили через "беларусский коридор" и двигались в направлении Гомеля, Лоева и Мозыря.

"Первый заход был в 22:07, а дальнейшие - 01:06, 01:23, 01:33, 01:40, 01:53, 01:56, 03:08, 03:34 и 03:36", - отметили в мониторинговой группе.

Атаки РФ по Украине

Российские войска постоянно обстреливают Украину дронами. Причем, изначально беспилотники не залетали в Беларусь, а впервые заход БПЛА в Беларусь случился в июле 2024 года.

Отметим, что максимальный рекорд по залету дронов в Беларусь был установлен 24-25 ноября, когда залетели 38 беспилотников.

Отметим, что во время атаки по Украине на 6 декабря Россия запустила больше 50 дронов. ПВО сбила 32 из них, еще два залетели в Беларусь.