В ГСЧС предупредили об гололедице в Киеве и области

В Киеве, а также области в ближайший час ожидается гололедица. Она будет удерживаться до конца текущих суток, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Telegram-канал Государственной службы чрезвычайных ситуаций (ГСЧС).

"Синоптики предупреждают: на дорогах Киева и области в ближайший час с удержанием до конца суток 6 декабря - гололедица! И уровень опасности, желтый" , - пишет ГСЧС и добавляет, что погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта.

Советы для водителей и пешеходов на случай гололеда

Гололедица на дорогах создает серьезную опасность для всех участников движения. Вот несколько советов для водителей и пешеходов, которые помогут избежать травм и аварий:

Советы для водителей:

уменьшайте скорость. При гололеде лучше двигаться медленнее, чем обычно, чтобы иметь больше времени на реакцию;

соблюдайте дистанцию. Расстояние до впереди идущего автомобиля должно быть в несколько раз больше, чем в обычных условиях;

избегайте резких маневров. Плавно тормозите, разгоняйтесь и выполняйте повороты, чтобы избежать заноса;

используйте зимние шины. Шины с хорошим протектором обеспечивают лучшее сцепление с дорогой;

проверяйте техническое состояние авто. Убедитесь, что исправны тормоза, работают фары и стеклоочистители.

Советы для пешеходов: