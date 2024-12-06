Верховную Раду пополнили еще два депутата

Сегодня, 6 декабря, в Верховной Раде два народных депутата приняли присягу. Об этом заявил народный депутат Украины Ярослав Железняк, сообщает Левый берег.

"Новый член парламента Тамила Ташева приняла сейчас присягу и официально стала народным депутатом Украины" , - написал он в телеграме.

Она заменит Олега Макарова.

Также принял присягу Богдан Лукашук, который пополнит состав "Батькивщины" вместо Алены Шкрум.

Теперь в парламенте работает 401 народный избранник.

Напомним, Олег Макаров скончался в октябре. Он был секретарем комитета по вопросам правовой политики, юристом, общественным деятелем, членом Этической комиссии всеукраинской общественной организации "Ассоциация юристов Украины".

Недавно Алена Шкрум сама объявила о сложении депутатских полномочий. Ее решение поддержали нардепы.