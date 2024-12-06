Война в Сирии: лидер повстанцев назвал основную цель операции

Абу Мохаммад аль-Джолани, исламистская группировка "Хайят Тахрир аш-Шам", заявил, что основной целью повстанцев остается свержение режима Башара Асада, а также "строительство новой Сирии", сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает CNN.

"Когда мы говорим о целях, то целью революции остается свержение этого режима. Это наше право использовать все доступные средства для достижения этой цели", - подчеркнул лидер повстанцев.

В своем первом за много лет интервью CNN Джолани отметил намерение создать правительство, основанное на институтах и демократически избранном совете.

По его словам, группировка "Хайят Тахрир аш-Шам", образованная на базе сирийского филиала Аль-Каиды, стремится установить новую модель управления Сирией.

Он напомнил, что повстанцы захватили стратегически важные города Алеппо и Хама, нанося удары по режиму Асада и его союзникам из России и Ирана.

Джолани пытается дистанцировать свою группу от экстремистского прошлого, используя свое подлинное имя Ахмед аль-Шараа и заявляя об открытости к меньшинствам.

Он утверждает, что его взгляды изменились со времени работы в Аль-Каиде, и новая группировка стремится избегать жестких тактик, характерных для джихадистских групп.

"Мы говорим о большем проекте - мы говорим о строительстве Сирии..."Хаят Тахрир аш-Шам" является лишь частью этого диалога, и он может разорваться в любой момент. Это не самоцель, а средство выполнения задачи: противостояние этому режиму", – объяснил Джолан.

Лидер повстанцев заверил, что христиане и другие меньшинства могут жить безопасно под их управлением, хотя правозащитники выражают сомнения в некоторых действиях "Хайят Тахрир аш-Шам".

"Были некоторые нарушения в их отношении (меньшинств - ред.) со стороны определенных лиц в периоды хаоса, но мы рассмотрели эти проблемы", - заверил он.

Джолани заявил, что новое правительство Сирии должно быть институциональным и прозрачным.

"Сирия заслуживает институциональной системы управления, а не такой, где один правитель принимает произвольные решения", - отметил он.

Война в Сирии

На прошлой неделе в Сирии начались масштабные боевые столкновения между исламистскими повстанцами "Хайят Тахрир аш-Шам", отрядами Сирийской национальной армии и армией диктатора Башара Асада, которого долгие годы поддерживает Россия и Иран.

По одной из версий, повстанцев поддерживает Турция, но это не было официально подтверждено.

Боевой прогресс "Хайят Тахрир аш-Шам" в Сирии, включая захват Алеппо 1 декабря и Хамы, о котором стало известно вчера, 6 декабря вызвал резонанс в мировом сообществе.

Добавим, что эта группировка, несмотря на некоторое изменение взглядов и отстранение от прошлого, пока остается признанной террористической организацией в США, Турции и других государствах. ООН также придерживается такой позиции.