Сирийские повстанцы приблизились к важному городу Хомс на 5 км – The Guardian

Сирийские мониторинговые сервисы сообщили, что на 6 декабря повстанцы приблизились к важному городу Хомс, взятие под контроль которого позволит им перерезать главную дорогу поставок. Об этом пишет The Guardian, сообщает Левый берег.

Сирийская обсерватория по правам человека утверждает, что Хаят Тахрир аль-Шам и союзнические войска "приблизились на расстояние пяти километров от окрестностей города Хомс после получения контроля над городами Растан и Талбиссе". Известно, что сегодня из Хомса начали массово уезжать местные жители.

Жители и военные мониторинги сообщили, что город покинули тысячи человек. Российская авиация тем временем ночью уничтожила мост вдоль ключевого шоссе, чтобы не дать повстанцам использовать этот путь в Хомс.

Напомним, вчера повстанцы вытеснили армию режима Асада из города Хама – одного из ключевых для обороны Дамаска городов. Наступление повстанцев продолжается с 28 ноября.

Россия и сирийская армия наносят по городам, над которыми они потеряли или теряют контроль, авиаудары, в результате которых погибли десятки мирных людей, в том числе дети.

По данным ГУР, Россия перебрасывает в Сирию наемников так называемых ПИК, чтобы они усилили ее войска, поддерживающие режим Башара Асада.