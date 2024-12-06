Большинство американцев верят, что РФ может атаковать страну НАТО – опрос

Опрос показал, что большинство американцев верят в то, что Россия может распространить свою агрессию на страны-члены НАТО. Соответствующий опрос провел американский Институт Рональда Рейгана, сообщает Европейская правда.

По данным опроса, 79% обеспокоены потенциальной российской атакой на страну-члена НАТО.

Опрос также показал, что американцы в подавляющем большинстве воспринимают Россию как противника (80% против 14%).

85% выражают обеспокоенность тем, что Россия финансирует кибератаки против США.

Еще 79% обеспокоены по поводу российской помощи Ирану и другим режимам-изгоям.

При этом предыдущие опросы свидетельствуют о стабильной двухпартийной приверженности НАТО (около 60% из года в год) и еще большую поддержку принципа коллективной обороны (более 70% в опросе, проведенном в начале этого года).

Напомним, в прошлом избранный президент США Дональд Трамп заявлял, что Вашингтон не будет защищать ни одну страну-союзника по НАТО, которая не тратит на оборону минимум 2 процента своего валового внутреннего продукта.

Впоследствии избранный вице-президент Трампа Джей Ди Вэнс заявил, что Трамп сохранит США в НАТО, хотя важно, чтобы трансатлантический альянс не был "просто социальным клиентом".