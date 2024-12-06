Российская нефть снова поставляется в Чехию после двухдневной паузы

Поставки российской нефти в Чехию по нефтепроводу "Дружба" возобновились в пятницу после двухдневной паузы. Об говорится в сообщении чешской нефтеперерабатывающей компании Orlen Unipetrol, сообщает Лига.Бизнес.

"Поставки возобновились сегодня утром, и нефть снова поступает по нефтепроводу "Дружба" в Чехию" , — сказал генеральный директор Orlen Unipetrol Мариуш Внук.

Он поблагодарил за помощь правительство Чехии и управление государственных материальных резервов Чешской Республики.

Причины перебоев с поставками российской нефти до сих пор не известны. Спецпредставитель МИД Чехии Вацлав Бартушка считает, что Россия сделала это специально как послание.

Южная ветка нефтепровода "Дружба" не единственный источник поставки нефти в Чехию Страна получает ее также из Италии через трубопровод TAL, мощность которого сейчас расширяется. В первой половине года Чехия намерена полностью перейти на нефть из Италии и больше не зависеть от России.

Трубопровод TAL, соединенный с немецким IKL, получает нефть из нескольких источников: Каспийского региона, США и Африки.

Напомним, 2 декабря польский трубопроводный оператор PERN сообщил, что на участке северного нефтепровода "Дружба", проходящем через Беларусь, Польшу, Германию, Латвию и Литву, произошла авария.

В PERN заявили, что рассматривают все возможные версии повреждения трубопровода – от технической поломки до диверсии. Несмотря на аварию, поставки казахстанской нефти в Германию по "Дружбе" не прекращались.