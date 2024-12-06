Китай призвал мир помочь возобновить переговоры между Украиной и РФ

Китай и дальше настаивает на переговорах по урегулированию "украинского кризиса" и считает, что международное сообщество должно помочь создать условия для возобновления прямых переговоров между Киевом и Москвой. Об этом на брифинге заявил спикер МИД КНР Линь Цзянь, сообщает Укринформ.

"По нашему убеждению, единственно возможным путем урегулирования "кризиса" (так в Китае называют агрессивную российскую войну против Украины – ред.) есть диалог и переговоры, поэтому международное сообщество должно помочь создать условия для возобновления прямых переговоров между двумя сторонами конфликта" , - отметил Лень.

По его словам, "украинский кризис" можно разрешить только тогда, когда все великие государства продемонстрируют "позитивную энергию".

"Только когда все великие государства продемонстрируют положительную энергию, мы сможем увидеть надежду на скорейшее прекращение огня" , - отметил дипломат.

Пекин декларирует нейтралитет по отношению к российско-украинской войне, однако оказывает Москве масштабную экономическую и дипломатическую поддержку, не замечает эскалации страной-агрессоркой боевых действий и привлечения в войну на стороне России Ирана и Северной Кореи, однако критикует военную помощь Соединенных Штатов и других стран-партнеров Украины для защиты от российского вторжения.

Китай отказывается от участия в международных усилиях по принуждению режима Путина к прекращению войны в Украине, вместо этого продуцирует собственные "мирные" инициативы, такие как совместный с Бразилией "консенсус из шести пунктов" в мае или платформа "Друзья мира" в сентябре, которые имеют декларативный характер и не предусматривают восстановления территориальной целостности Украины или установления справедливого мира наказанием России за преступление агрессии.