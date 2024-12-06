Bloomberg: В Украине все больше истощенных солдат оставляют свои посты

За почти три года полномасштабного вторжения количество уголовных производств по самовольному оставлению воинской части выросло в 6 раз. С 2022 года зарегистрировано 96 тысяч таких дел, большинство из них открыто за 2024 год, сообщает Украинская правда.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на Офис генпрокурора, сайт ОГП.

"С 2022 года в Украине открыто почти 96 тысяч уголовных дел против военнослужащих, которые оставили свои части после вторжения России, свидетельствуют данные Офиса генпрокурора. Это шестикратное увеличение за последние два года, и большинство дел было открыто в этом году".

Bloomberg акцентирует, что в то время как украинская армия пытается сдерживать российское наступление, дефицит человеческих ресурсов становится все более острым. В то же время Киев пытается избежать призыва на военную службу, который может подорвать экономику и возмутить уставшее от войны население.

"Как следствие, некоторые войска развернуты на неопределенный срок без всяких шансов на перерыв. Новых войск, которые могли бы их заменить, не хватает... Украинский лидер (Зеленский, – ред.) не определил конечного срока демобилизации, что заставило опытных солдат задуматься над тем, почему они должны рисковать своей жизнью, когда миллионы мужчин – многие из которых моложе – не служат. Для них СОЧ становится единственной передышкой, шансом восстановить силы и заняться семейной жизнью" , – пишет издание.

Bloomberg отмечает, что официальное количество солдат, самовольно покинувших воинские части, Киев не называет. В частности, заместитель начальника Главного управления Военной службы правопорядка ВСУ Александр Гринчук отказался комментировать "конфиденциальную информацию" о том, сколько военнослужащих ушли в СОЧ. В то же время он отметил, что от 40% до 60% всех, кто самовольно оставил часть, возвращаются обратно.

Стоит отметить, что на сайте Офиса генпрокурора есть отчеты об уголовных правонарушениях за разные годы. В них можно найти информацию и о делах за СОЧ и дезертирство. Эти данные сопоставимы с теми, что приводит Bloomberg.

В частности, в отчете за январь-ноябрь 2024 года указано, что с начала этого года учтено 41 950 уголовных производств за СОЧ и еще 19 922 за дезертирство.

В 2023 году было 16 515 дел за СОЧ и еще 7 771 за дезертирство.

За 2022 год открыли 6 183 производств за СОЧ и 3 214 за дезертирство.

Таким образом общее количество дел за СОЧ и дезертирство за 2022-2024 годы составляет 95 555.

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