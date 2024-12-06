В ОП рассказали о визите Ермака в США

Офис президента в пятницу, 6 декабря сообщил, что глава ОП Андрей Ермак во время неанонсированого визита в Соединенные Штаты провел встречи с представителями команды избранного президента Дональда Трампа и обеих палат и партий Конгресса, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщила пресс-служба ОП.

"Украинская делегация во главе с первым вице-премьер-министром - министром экономики Украины Юлией Свириденко находится с визитом в Соединенных Штатах Америки, в рамках которого руководитель Офиса президента Андрей Ермак посетил Вашингтон, Нью-Йорк и Флориду".

Сообщается, что Ермак подробно рассказал о ситуации на фронте и передал флаги 5-х украинских бригад.

Стороны обсудили планы России, а также то, какие шаги надо сделать, чтобы их сорвать.

В Белом доме глава ОП встретился с советником по национальной безопасности президента США Джейком Салливаном.

Согласно сообщению ОП, Ермак также провел встречи с председателем Хельсинской комиссии США и сопредседателем конгрессового Украинского кокуса Джо Уилсоном, сопредседателем юридического комитета Сената США Линдси Грэмом, лидером Республиканской партии в Сенате США Митчем Макконнеллом, заместителем государственного секретаря Джоном Бассом и лидером Демократической партии в Палате представителей Конгресса Гакимом Джеффрисом.

Кроме того, Ермак встретился с филантропом Уильямом Альбертом Акманом и другими представителями деловых кругов США, ветеранским кокусом, конгрессменами, сенаторами, военными ветеранами и представителями Демократической партии.

Отмечается, что Ермак поблагодарил США и весь американский народ за решительную поддержку Украины в борьбе против российской агрессии.

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